Mihailovic: une question d’attitude

Djordje Mihailovic était très nerveux la première fois qu’il a affronté son ancienne équipe, le Fire de Chicago, le 29 mai. C’était cependant bien différent dimanche après-midi.

«J’avais une attitude complètement différente que la dernière fois, alors que j’avais eu de la difficulté à dormir la nuit avant le match. J’étais dans un différent état d’esprit aujourd’hui. Cette fois, j’étais beaucoup plus détendu. J’étais juste concentré sur la tâche à accomplir et je savais que nous allions gagner si nous faisions ça», a indiqué le milieu de terrain du CF Montréal après la victoire de 2-0 à domicile contre le Fire. Voyez son entrevue avec Frédérique Guay et Patrice Bernier dans la vidéo ci-dessus.

Mihailovic a encore fait sentir sa présence sur le terrain. Il a récolté sa 11e passe décisive de la saison pour s’approcher à seulement deux du record d’équipe, détenu par Ignacio Piatti (13).

«Après n’avoir presque pas touché au ballon en première demie, j’ai réussi à trouver davantage d’espace sur le terrain en deuxième demie. Je suis bien content d’avoir réussi une autre passe décisive», a-t-il commenté.