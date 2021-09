À TVA SPORTS | CF Montréal - Fire de Chicago

Après une victoire surprise à Orlando mercredi soir, le CF Montréal termine sa semaine au Stade Saputo en recevant le Fire de Chicago, cet après-midi.

La rencontre est en cours à TVA Sports et sur TVA Sports direct. En 2e demie, c'est toujours l'impasse 0-0.

Il s'agit d'un match-piège pour la formation montréalaise, parce que le Fire de Chicago, qui pointe au 12e rang du classement dans l'Est, n'est pas une puissance de la ligue. La troupe de Wilfried Nancy ne peut toutefois pas se permettre de faux paux, aujourd'hui, alors que la course aux éliminatoires se resserre énormément dans l'Est.

SOMMAIRE

DEUXIÈME DEMIE

46e minute | Début de la deuxième demie: Samuel Piette cède sa place à Ahmed Hamdi pour Montréal

PREMIÈRE DEMIE

43e minute | Jonathan Bornstein (CHI) vient bien près de marquer dans son propre but

39e minute | Carton jaune à L. Stojanovic (CHI), qui part à la faute sur Djordje Mihailovic (MTL) en milieu de terrain

33e minute | Rudy Camacho (MTL) réalise un sauvetage de la tête, sur la ligne!

Sauvetage in extremis de Rudy Camacho -

22e minute | Joaquin Torres (MTL) s'évade, mais rate sa feinte et le gardien du Fire, Gabriel Slonina, fait l'arrêt

19e minute | James Pantemis (MTL) réalise un bel arrêt-réflexe aux dépens de Mauricio Pineda (CHI), puis un autre sur une longue frappe de Luka Stojanovic

Pantemis se signale deux fois -

13e minute | Victor Wanyama (MTL) obtient une faute qui place le CF MTL en bonne position pour un coup franc: Djordje Mihaiovic le prend et Wanyama rate ensuite la cible, de la tête

1ère minute | Début du match

Voyez les formations pour le match d'aujourd'hui: