Sauvons la statue de Gary Carter

La fermeture annoncée du Musée Grévin de Montréal laisse un avenir incertain pour plusieurs statues de cire, mais celle de l’ancien joueur des Expos Gary Carter pourrait bel et bien être récupérée et relocalisée dans la métropole.

«La première chose et la plus importante, c’est de respecter le désir de la famille Carter, a brièvement commenté le commentateur sportif et journaliste Rodger Brulotte, qui n’est jamais bien loin au moment d’honorer la mémoire du receveur décédé du cancer en février 2012. Si une décision est prise pour que la statue puisse demeurer à Montréal, ce serait intéressant, sans aucun doute.»

Les propos de Brulotte, qui s’était notamment impliqué dans le projet de nommer une rue au nom de Gary Carter à Montréal en 2013, concordent avec ceux tenus précédemment par la directrice générale de Grévin Montréal, Kathleen Payette, dans Le Journal de Montréal.

«On offre actuellement aux personnalités [et aux familles] la possibilité de récupérer leur personnage pour qu’il ait une seconde vie», mentionnait donc Mme Payette, précisant qu’environ 40 statues parmi les 128 présentes à Montréal prendraient le chemin de Paris.

Une offre à la famille Carter

Souhaitant que la statue de cire de Carter demeure au Québec, si telle est la volonté de la famille, l’incomparable collectionneur Perry Giannias, à la tête des événements Expos Fest, se montre prêt à s’impliquer.

«Je ne veux pas que cette statue soit à moi, mais si la famille est d’accord, je peux l’héberger en attendant de lui trouver une maison, a-t-il indiqué, mentionnant avoir déjà offert cette possibilité à la famille Carter. Ce serait bien pour les Québécois et les amateurs de baseball.»

Ayant prêté bon nombre d’objets des Expos au Musée Grévin pour entourer la statue de Carter, Giannias ira récupérer ses biens, la semaine prochaine. En prime, il pourrait peut-être se retrouver avec une statue de cire à transporter. Qui sait?

«L’important, c’est de respecter la volonté de la famille Carter», insiste à son tour Giannias.

Jamais oublié

Présente lors du dévoilement de la statue, en juin 2017 à Montréal, Sandy Carter s’était montrée très émue par cet hommage, elle qui avait d’ailleurs collaboré aux différentes étapes de la production afin de s’assurer que le double de son mari soit réussi.

«Je n’en reviens pas comme il est beau, avait-elle alors mentionné. L’œuvre du sculpteur Stéphane Barret est parfaite. Gary serait fier de voir ça, de constater que les Montréalais ne l’ont pas oublié après toutes ces années.»

Tout en considérant qu’une telle statue doit être entretenue, on peut se perdre et rêver de voir un jour le personnage de Gary Carter dans un nouveau stade de baseball au centre-ville... Dans les différents cas, on parle de dossiers à suivre et certainement complexes.