À voir: «Coach Kev» dans la tête de Samuel Gagné

Kevin Raphaël s'est immiscé dans la tête de Samuel Gagné durant quelques minutes.

«Coach Kev» et lui ont décortiqué trois jeux, soit une interception et deux sacs du quart, mettant en vedette le secondeur du Rouge et Or de l’Université Laval.

Après avoir expliqué à Kevin ce qui lui passait par l’esprit lorsqu’il a effectué ces jeux, Samuel a prodigué des conseils de ski à notre chroniqueur, peu doué pour ce sport. À voir dans la vidéo ci-dessus.