Les Chiefs ouvrent la machine en fin de rencontre

Tirant de l’arrière pour la grande majorité de l’affrontement, les Chiefs de Kansas City ont inscrit deux touchés au quatrième quart pour battre les Browns de Cleveland 33 à 29, dimanche, au Arrowhead Stadium.

Patrick Mahomes a amorcé la remontée des siens avec un relais de 75 verges au rapide Tyreek Hill. Trois minutes plus tard, le pivot récidivait, mais avec l’ailier rapproché Travis Kelce. C’était d’ailleurs la deuxième fois de la partie que la paire Mahomes/Kelce inscrivait un majeur.

Après avoir pris l’avance, les finalistes du dernier match du Super Bowl ont trouvé le meilleur moyen de s’assurer de la victoire, c’est-à-dire récupérer le ballon. En effet, le demi de coin Mike Hughes a réalisé un larcin aux dépens de Baker Mayfield.

Chez les Browns, qui ont inscrit les deux premiers touchés du match, le jeu au sol a été très bon. Les porteurs de ballon Nick Chubb (deux fois) et Kareem Hunt, ainsi que le receveur de passes Jarvis Landry ont tous réussi des majeurs avec leurs jambes.

Du côté des Chiefs, Mahomes a été spectaculaire. Le pivot a complété 75% de ses passes pour 337 verges et trois touchés. Il a également franchi la ligne des buts avec ses jambes.

Notons que le joueur de ligne offensive québécois Laurent Duvernay-Tardif n’était pas en uniforme pour les Chiefs, lui qui a raté une partie du camp d’entraînement en raison d’une blessure à une main. Un autre joueur lui a été préféré pour l’affrontement contre les Browns.

«Après une année loin de mon sport, c’est l’heure. Mes coéquipiers seront sur le terrain sans moi aujourd’hui, a écrit «LDT» sur ses réseaux sociaux avant la partie. Nous amorçons un long processus et je suis fier de faire partie de cette équipe. Go Chiefs!»

Mac Jones amorce sa carrière avec un revers

Au Gillette Stadium, l’ère Mac Jones s’est amorcée avec une défaite chez les Patriots. Le club de la Nouvelle-Angleterre s’est incliné 17 à 16 contre les Dolphins de Miami.

Le pivot de 23 ans a réussi 29 de ses 39 relais tentés pour des gains de 281 verges. Il a aussi lancé sa première passe de touché en carrière. Au deuxième quart, il a trouvé Nelson Agholor sur sept verges.

À ce moment, il donnait les devants aux siens pour la première fois du match. Jones n’a toutefois pas été en mesure de renouer avec la zone payante, contrairement à Tua Tagovailoa.

Le quart-arrière des Dolphins a repéré Jaylen Waddle pour un majeur important au troisième quart. Les «Pats» ont inscrit deux placements par la suite, mais ce n’était pas suffisant.

Un peu plus tôt dans le match, Tagovailoa avait inscrit le premier majeur de la partie, via une course de trois verges.

Victoire à sens unique des Saints

Au EverBank Field, les Saints de La Nouvelle-Orléans ont pulvérisé les Packers de Green Bay 38 à 3.

Aaron Rodger, le joueur par excellence de la saison 2020, a été victime de deux interceptions et n’a pas connu le bonheur de lancer une passe de touché. Chez les gagnants, le pivot Jameis Winston a quant à lui trouvé cinq de ses coéquipiers dans la zone payante.

Les Broncos battent des Giants

Au Stade MetLife, le quart-arrière Teddy Bridgewater a lancé deux passes de touché à son premier match avec les Broncos de Denver et son équipe l’a emporté 27 à 13 contre les Giants de New York.

À son retour au jeu après avoir raté la grande majorité de la dernière saison en raison d’une grave blessure à un genou, le porteur de ballon Saquon Barkley a été limité à seulement 26 verges en 10 courses pour la formation de la Grosse Pomme.