L'immense défi du Vert & Or

Le Vert & Or de l'Université Sherbrooke tentera de réaliser ce qu'il n'a jamais pu faire auparavant, c'est-à-dire vaincre le puissant Rouge et Or de l'Université Laval, samedi après-midi.

Le match sera présenté sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 13h30.

La formation de l'Estrie tentera également de remporter un premier match cette saison, ayant été défait à deux reprises, par les Carabins de l'Université de Montréal et les Redbirds de l'Université McGill.

De son côté, le Rouge et Or caracole au sommet du classement du RSEQ avec deux victoires en autant d'affrontements. Il a dfiicile vaincu les Redbirds avant d'écraser les Stingers de Concordia, la semaine dernière.

La troupe de Glen Constantin a marqué 50 points depuis le début de la saison et n'en a accordé que 18; les meilleurs rendements à travers la ligue.