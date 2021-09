Trevor Bauer s’absentera pour le reste de la saison

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer ratera le reste de la saison et les séries éliminatoires du baseball majeur.

Selon The Athletic, qui a mis la main sur un communiqué des agents de Bauer, le circuit Manfred et l’Association des joueurs ont mutuellement accepté de prolonger le congé administratif de l’artilleur, vendredi, pour permettre le bon déroulement de l’enquête au sujet de Bauer.

«Mr. Bauer a accepté de prolonger son congé administratif durant les éliminatoires dans une mesure de bonne foi, pour éviter les distractions avec l’organisation des Dodgers et ses coéquipiers, ont écrit Jon Fetterolf et Rachel Luba, les agents de Bauer. Il continue de coopérer avec le baseball majeur dans son enquête et continue de nier les allégations portées contre lui.»

Des accusations d’agression sexuelle et de violence conjugale ont été déposées par une femme qui aurait eu des relations sexuelles avec l’athlète de 30 ans à deux reprises. Lors d’un témoignage, cette dernière a affirmé que Bauer l’aurait étranglée à plus d’une reprise en plus de lui porter plusieurs coups de poing. La police de Pasadena a aussi ouvert une enquête sur le sujet.

Au mois d’août, la Cour supérieure n’a pas imposé une ordonnance restrictive permanente à l’endroit du lanceur des Dodgers, jugeant qu’il ne représentait pas une menace pour la présumée victime.