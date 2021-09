EN DIRECT : Félix Auger-Aliassime en demi-finale

Le Québécois Félix Auger-Aliassime tente aujourd'hui de se qualifier pour la première finale de sa carrière en tournoi du Grand Chelem, aux Internationaux des États-Unis.

Mais la tâche ne s'annonce pas de tout repos, bien au contraire, puisqu'il fait face à la deuxième tête de série de la compétition, le Russe Daniil Medvedev.

En deuxième manche, Auger-Aliassime mène 3-2.

Daniil Medvedev est imperturbable au service et c'est 2-2.

______________________________________________

Daniil Medvedev remporte la première manche 6-4.

Daniil Medvedev réussit le premier bris du match en étant parfait en retour de service et prend les devants 4-3.

Les deux joueurs sont dominants sur leur service et c'est 3-3.

Auger-Aliassime retrouve ses repères au service pour prendre les devants 2-1 en première manche.

Le premier jeu du match a été compliqué au service pour Auger-Aliassime, mais il s'en est sorti malgré trois doubles fautes.

______________________________________________

La clé de la victoire pour «FAA»

Comment Félix Auger-Aliassime a-t-il pu atteindre sa première demi-finale en Grand Chelem après des débuts laborieux sur le dur cet été?

«Il a une attitude plus combative, il sert extrêmement bien et il est plus solide en fond de terrain, ce qui est positif avant d’affronter Daniil Medvedev», pointe son ex-entraîneur Guillaume Marx.

Mais attention, car le Russe possède le jeu parfait pour contrer les forces du Québécois.

Face au deuxième favori du tournoi, vendredi à 15 h, Félix devra à nouveau exceller sur son service, surtout sur sa première balle, croit Guillaume Marx, qui occupe désormais les fonctions de chef de la performance chez Tennis Canada.

«C’est une clé essentielle s’il veut connaître un bon match, explique-t-il. Ça lui permettra de se donner beaucoup de points gratuits et de mettre en place son jeu offensif.»

Comme il l’a fait depuis le début de la quinzaine, le joueur originaire de L’Ancienne-Lorette devra se montrer percutant et garder les points courts, ou de longueur moyenne, ajoute Marx.

Comme Félix, Daniil Medvedev est un excellent serveur. Mais c’est aussi un joueur qui se plaît à disputer de longs points, mentionne Guillaume Marx.

«Il va essayer de fatiguer Félix, dit-il. Ça ne veut pas dire qu’il ne va pas attaquer, mais il aura moins peur d’être impliqué dans de longs échanges.»

«La difficulté de Félix sera de voir comment Medvedev va retourner. On verra si Félix sera en mesure de rester efficace en service ou si c’est Medvedev qui va rentrer dans les points en retour.»