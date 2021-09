Trophée Calder: Cole Caufield a la cote!

Le jeune attaquant Cole Caufield est la nouvelle sensation chez les amateurs du Canadien de Montréal, mais il a aussi la cote auprès des parieurs, lui qui fait partie des principaux candidats pour mettre la main sur le trophée Calder, remis à la recrue de l’année, au terme de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Selon un rapport du site web spécialisé en paris sportifs Odds Shark, la cote moyenne de l’athlète de 20 ans est à +200. Cela fait de lui le deuxième favori pour le titre de meilleur joueur de première année, derrière le joueur de centre des Ducks d’Anaheim Trevos Zegras (+0).

Puisqu’il n’a disputé que 10 matchs en saison régulière, Caufield demeure admissible. Pour être considéré, un joueur doit avoir pris part à 25 matchs ou moins.

Arrivé de la NCAA en fin de campagne, et après un bref séjour avec le Rocket de Laval, Caufield a inscrit quatre buts et fourni une mention d’aide pour cinq points pendant la saison du Tricolore. Il a ensuite amassé quatre buts et huit aides pour 12 points en 20 parties éliminatoires, aidant le Canadien à atteindre la finale de la Coupe Stanley.

D’ailleurs, s’ils ont été nombreux à souligner que le CH s’était fourvoyé en sélectionnant Jesperi Kotkaniemi, maintenant avec les Hurricanes de la Caroline, au troisième rang du repêchage de 2018, force est d’admettre que Montréal a eu du flair en appelant Caufield, avec le 15e choix au total, l’année suivante.

Le premier en 50 ans?

Également repêché en 2019, soit neuvième, Zegras a pour sa part participé à 24 matchs avec les Ducks, la saison dernière. Il a alors récolté 13 points, touchant la cible trois fois. L’Américain de 20 ans pourrait devenir le premier représentant de la formation d’Anaheim à mettre la main sur le Calder.

Chez le Canadien, le dernier joueur à avoir obtenu cet honneur individuel demeure le gardien Ken Dryden, en 1972, soit il y a près de 50 ans.

Après le représentant de la Sainte-Flanelle, on retrouve les attaquants Lucas Raymond (+300), Alex Newhook (+400) et Vasily Podkolzin (+750) parmi les favoris établis par Odds Shark. Ceux-ci doivent respectivement évoluer pour les Red Wings de Detroit, l’Avalanche du Colorado et les Canucks de Vancouver la saison prochaine.

Les parieurs souhaitant faire un plus gros coup peuvent se rabattre sur des choix plus risqués, comme le gardien des Panthers de la Floride Spencer Knight (+800), l’attaquant des Kings de Los Angeles Quinton Byfield (+1200) ou encore... le défenseur des Ducks Jamie Drysdale (+2500).