Kotkaniemi: des prédictions pessimistes

Une question, deux interprétations. Soit vous êtes pessimistes envers Jesperi Kotkaniemi, soit vous être optimistes à l’endroit de Christian Dvorak.

Une écrasante majorité de partisans de hockey croient que la nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal produira davantage que «KK», maintenant membre des Hurricanes de la Caroline.

Dans notre sondage affiché sur la page d’accueil du TVASports.ca, pas moins de 85% des gens ont répondu Dvorak à la question «Quel joueur obtiendra le plus de points la saison prochaine avec sa nouvelle équipe?».

C’est presque unanime! Et l’échantillon est grand puisque plus de 5000 votes ont été enregistrés.

Samedi dernier, le directeur général du CH, Marc Bergevin, a annoncé qu’il n’égalait pas l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $, comprenant un boni à la signature symbolique de 20 $, faite à Kotkaniemi sept jours plus tôt par son homologue Don Waddell. La formation montréalaise a ainsi reçu en compensation un choix de premier tour et un autre de troisième.

Le Finlandais était joueur autonome avec compensation depuis le 28 juillet après avoir écoulé son contrat d’entrée de trois ans.

Kotkaniemi part, Dvorak arrive

Kotkaniemi, le troisième choix au total du repêchage de 2018, a amassé cinq buts et 20 points en 56 matchs la saison passée pour un total de 22 buts et 62 points en 171 rencontres dans la LNH. Il a ajouté huit points en 19 matchs éliminatoires au cours du récent périple jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Peu de temps après avoir prononcé son divorce avec Kotkaniemi, Bergevin a acquis le centre de 25 ans Christian Dvorak, des Coyotes de l'Arizona.

En retour, les Coyotes obtiendront le meilleur choix entre celui de premier tour des Canadiens au repêchage de 2022 et celui de premier tour des Hurricanes au repêchage de 2022 (acquis en retour de Kotkaniemi) et le choix de deuxième tour des Canadiens au repêchage de 2024. Toutefois, si le meilleur des deux premiers choix se situe dans le top 10, les Coyotes recevront alors l'autre.

Dvorak, un joueur responsable défensivement doté d'une bonne touche offensive, a inscrit 17 buts et 14 aides en 56 matchs la saison dernière.