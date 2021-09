Le contrat de Kevin Owens tire à sa fin

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent de la nouvelle de la semaine, c’est-à-dire le contrat du Québécois Kevin Owens avec la WWE, alors que Pat a tous les détails que vous avez besoin de savoir.

De son côté, Kevin revoit en détails les deux derniers événements de New Japan et les lutteurs qui feront partie du plus gros tournoi de l’année, le G1.

Tout ça et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!