Les succès de Gabriela Dabrowski aussi se poursuivent

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani semblent apprécier de jouer ensemble, car elles ont atteint la demi-finale du double aux Internationaux des États-Unis, mercredi, à New York.

Les cinquièmes têtes de la compétition ont disposé des Tchèques Lucie Hradecka et Marie Bouzkova en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-1 dans un duel des quarts.

Pendant le match de près de deux heures tenu sur le court Louis-Armstrong, chaque équipe a bénéficié de neuf balles de bris et celle de l’Ontarienne a réussi à prendre le service adverse quatre fois, concédant le sien à deux reprises. Stefani et sa partenaire ont dominé 37-28 pour le total de coups gagnants et 90-75 au chapitre des points remportés.

Dans le carré d’as, le duo de Dabrowski affrontera les gagnantes du choc opposant les favorites, soit la Belge Elise Mertens et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, aux Américaines Coco Gauff et Catherine McNally, 11es têtes de série. L’Ottavienne et sa coéquipière tenteront d’accéder à une quatrième finale consécutive. Elles ont perdu au tour ultime à San Jose et Cincinnati, triomphant entre-temps à l’Omnium Banque Nationale de Montréal, il y a environ un mois.