Les Ravens mettent sous contrat Le’Veon Bell

Les Ravens de Baltimore ont offert un contrat au porteur de ballon Le’Veon Bell, mardi, lui qui se joindra à l’équipe de réserve de la formation du Maryland.

L’athlète de 29 ans pourrait éventuellement être promu au sein du groupe de 53 joueurs actifs des Ravens quand il sera prêt, selon le réseau ESPN. Les détails financiers de l’entente n’ont toutefois pas été dévoilés.

Les Ravens ont subi deux coups parmi leur groupe de porteurs de ballon durant le camp d’entraînement, alors que J.K. Dobbins et Justice Hall ont chacun été victimes de blessure mettant un terme à leur campagne 2021.

C’est donc Gus Edwards qui est pressenti pour obtenir le rôle de partant, tandis que Bell pourrait se voir confier le rôle de second violon.

Bell avait connu plusieurs saisons de plus de 1000 verges amassées au sol et 500 verges par la voie des airs durant ses premières années dans la NFL, avec les Steelers de Pittsburgh. Après une année loin des terrains, en raison d’un conflit contractuel avec l’équipe de la Pennsylvanie, Bell n’a jamais été en mesure de retrouver un niveau de jeu similaire avec les Jets de New York et les Chiefs de Kansas City.