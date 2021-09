Les Buccaneers encore meilleurs?

Denis Casavant s’attend à une performance plus étincelante que l’an dernier de la part des champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay, cette saison dans la NFL.

La baladodiffusion «Du champ gauche», animée par l’analyste a lancé son «édition spéciale NFL», mardi, et elle y fait le tour d’horizon du circuit Goodell. L’expert a fait l’étendue de ses impressions sur plusieurs formations, ainsi que sur le portrait potentiel des éliminatoires, en ciblant les meneurs de chaque section de la NFL, sans toutefois révéler qui enlèvera, selon lui, les grands honneurs.

Il s’attend à ce que, dans l’Association nationale, l’équipe de Washington (Est), les Packers de Green Bay (Nord), les Buccaneers (Sud) et les Rams de Los Angeles (Ouest) représentent les meneurs de section au terme de la campagne.

«Tom Brady : toujours en forme, toujours en santé et ne semble pas vieillir, a indiqué Casavant. On ne peut pas voir comment les Buccaneers ne seraient pas encore meilleurs offensivement que l’an dernier. Il n’y a pas eu de changement au niveau de l’attaque ou de la défense. On va lever la bannière de champions en titre du Super Bowl. Une victoire des Buccaneers pour commencer la saison 2021, c’est ce que j’anticipe face aux Cowboys de Dallas.»

«Il y a un nouveau quart-arrière chez Washington en Ryan Fitzpatrick, a-t-il ajouté. Ils ont une très bonne défensive avec Chase Young en tête. Le demi défensif québécois Benjamin St-Juste fera ses débuts dans les uniformes de Washington cette année.»

Pour compléter le tableau des séries de cette association, l’analyste ajoute trois équipes repêchées, soit les Cowboys, les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle.

Dans la division Sud, il a affirmé que les Panthers de la Caroline seraient une surprise.

«Je m’attends à ce que Sam Darnold connaisse une bonne saison avec Joe Brady comme coordonnateur à l’attaque, on a des bons receveurs de passes et il y a le retour en santé de Christian McCaffrey.»

Les Bills en progression

Casavant voit, dans l’Association américaine, les Bills de Buffalo (Est), les Steelers de Pittsburgh (Nord), les Titans du Tennessee (Sud) et les Chiefs de Kansas City (Ouest) occuper le sommet de leurs groupes respectifs.

«Les Bills sont encore une très bonne formation, on voit la progression, chaque année, de Josh Allen, a estimé Casavant. J’ai l’impression qu’on va se retrouver en finale d’association et ce sera un duel entre les Bills et les Chiefs. Je ne vois pas beaucoup de changements.»

Chez les Steelers, on s’attend à une saison prolifique de la part du quart-arrière d’expérience Ben Roethlisberger et des nouveaux venus.

«J’ai l’impression que Roethlisberger, même s’il est en fin de carrière, pourrait avoir une très bonne saison, parce qu’il y a quand même plusieurs joueurs à sa disposition à l’attaque. On a ajouté un porteur de ballon de premier plan, qui nous rappelle un peu Le’Veon Bell à ses débuts avec les Steelers. C’est un excellent porteur de ballon et un excellent receveur de passes, je parle évidemment de Najee Harris.»