Un nouveau numéro pour Jesperi Kotkaniemi

L’attaquant Jesperi Kotkaniemi commencera la prochaine saison sur de nouvelles bases, notamment avec le numéro 82 au dos de l’uniforme des Hurricanes de la Caroline qu’il enfilera.

L’organisation a confirmé le tout, lundi après-midi, deux jours après l’arrivée officielle du Finlandais dans son giron. Du même coup, l’ancien numéro 15 du Canadien de Montréal deviendra le premier joueur de l’histoire de la concession autrefois située à Hartford à porter le 82.

Ayant accepté une offre hostile d’un an et de 6,1 millions $, Kotkaniemi devrait en principe effectuer ses débuts avec la formation de Raleigh le 14 octobre, à l’occasion de la visite des Islanders de New York.