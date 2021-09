Tom Brady a été atteint de la COVID-19

Tom Brady a contracté la COVID-19 après sa conquête du Super Bowl dans l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay, en février.

Le quart-arrière étoile a affirmé au quotidien «Tampa Bay Times» qu’il a été déclaré positif au virus à la suite des célébrations de sa formation et qu’il croit que celui-ci aura un plus grand rôle à jouer que l’on peut croire lors de la prochaine campagne.

À lire aussi: Le Rouge et Or triomphe sans trop de mal

«Ce sera un défi supplémentaire cette année, a commenté Brady, samedi. Je crois que ça va être un plus gros facteur que ça a été l’an passé, compte tenu de ce que nous faisons maintenant. Ce le sera aussi considérant le stade ainsi que les voyages ainsi que les personnes et partisans qui seront présents aux parties.»

Les membres de l’organisation des «Buccs» ont un taux de 100 % de vaccination, mais l’équipe a quand même eu des problèmes liés au coronavirus cette saison, qui n’est d’ailleurs pas encore officiellement commencée.

Le nom de Ndamukong Suh a été placé sur la liste des joueurs atteints de la COVID-19 la semaine dernière et n’a pu prendre part au dernier match préparatoire des siens. On retrouve également les noms de Ryan Succop, Earl Watford et Nick Leverett sur cette même liste.