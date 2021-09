Un joueur des Elks libéré pour non-respect des règles sanitaires

Les Elks d’Edmonton ont libéré le joueur de ligne offensive Jacob Ruby mardi, puisqu’il n’a pas respecté les protocoles sanitaires de l’équipe.

C’est ce qu’a indiqué le club de l’Alberta dans un communiqué.

L’équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) a été contrainte de tenir à l’écart tous ses athlètes et son personnel d’entraîneurs pour une période de 10 jours, et ce, en raison d’une éclosion de COVID-19. Les Elks ont conclu leur isolement mardi et leur affrontement de la semaine dernière contre les Argonauts de Toronto a été reporté à plus tard dans la saison.

Edmonton n’a pas révélé de quelle façon Ruby avait contrevenu aux règlements du club, mais a spécifié avoir pris cette décision «pour respecter l’engagement de l’équipe envers les protocoles sanitaires de la LCF».

Les Elks doivent reprendre l’action lundi prochain, lorsqu’ils seront de passage à Calgary pour y affronter les Stampeders.