Plus de 50 M$ pour Colton Parayko

Les Blues de St. Louis ont accordé un contrat de huit ans, d'une valeur annuelle de 6,5 millions $, au défenseur Colton Parayko, mercredi.

L'arrière de 28 ans touchera donc 52 millions $ pour la durée de l'entente.

«J’ai très hâte de porter les couleurs de Blues pour les neuf prochaines années, a dit Parayko, au site des Blues. St. Louis est ma maison depuis six ans et c’est où je veux être. Toutes les relations que j’ai construites, les coéquipiers que j’ai eus et l’organisation ont eu un immense impact sur moi. Gagner [la coupe Stanley] ici en 2019 a été très spécial et je veux la chance de rester ici et de le faire à nouveau.»

Parayko jouera en 2021-2022 la dernière année du pacte qu’il a déjà en main, qui est d’une durée de cinq ans lui rapportant 5,5 millions $ par année.

L’arrière de 6 pi et 6 po a disputé 418 affrontements au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a été repêché au troisième tour en 2012 par la formation du Missouri et a depuis récolté 171 points, dont 41 filets.

S’il se rend à la fin de son contrat, il pourrait terminer sa carrière avec les Blues à l’âge de 37 ans.