L’un des meilleurs passeurs de la MLS à Montréal

Lorsque le CF Montréal a fait l’acquisition du milieu offensif Djordje Mihailovic, en décembre dernier, une bonne partie des amateurs de sport de la métropole n’en ont pas pensé grand-chose.

Après tout, l’Américain de 22 ans sortait de deux saisons intéressantes, sans être flamboyantes, avec le Fire de Chicago, une équipe qui a beaucoup vu le fond du classement ces dernières années.

Mais l’observateur averti savait que le directeur sportif du Club du Foot, Olivier Renard, venait de prendre un pari très intéressant, parce que ce Mihailovic, qui avait déjà quelques apparitions avec l’équipe nationale américaine au compteur, a un potentiel indéniable.

Dès l’arrivée de Mihailovic au sein du groupe, l’entraîneur Wilfried Nancy n’a pas hésité à lui confier des responsabilités importantes au cœur de l’attaque de l’équipe.

Quelques mois et 22 matchs plus tard, il est clair que Mihailovic a relevé le défi : le numéro huit, avec ses quatre buts et huit passes décisives, a déjà la meilleure saison de sa carrière en MLS.

«L'animation offensive passe par lui», a souligné notre analyste Patrice Bernier, au «Magazine CF Montréal».

«Et quand il est dans les stats offensives, l'équipe a des résultats positifs», a ajouté celui qui a fièrement porté le numéro huit lui aussi.

D’ailleurs, Mihailovic pointe désormais au deuxième rang des meilleurs passeurs de la MLS avec ses huit passes décisives, à égalité avec quatre autres joueurs. Il est certainement l’un des meilleurs joueurs de son âge dans la ligue. Et il aurait pu être invité au Match des étoiles...

Maintenant, que lui réserve l’avenir? Restera-t-il un rouage important du CF Montréal ou sa qualité deviendra telle qu’il pourrait un jour rapporter beaucoup d’argent à l’organisation?

