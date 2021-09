Antony Auclair dans l’équipe de réserve des Texans

Après avoir été libéré par les Texans de Houston la veille, l’ailier rapproché Antony Auclair aurait été ajouté à l’équipe de réserve de la formation du Texas, mercredi.

C’est ce qu’une source au fait du dossier a révélé à la station de radio américaine SportsTalk 790.

Auclair, qui a disputé les quatre dernières saisons avec Buccaneers de Tampa Bay, avait paraphé un contrat comme joueur autonome avec les Texans lors de la dernière saison morte.

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval n’a toutefois pas été en mesure de se tailler une place dans la formation régulière du club. On lui a préféré les ailiers rapprochés Jordan Akins, Pharaoh Brown et Brevin Jordan.

En 40 parties en carrière dans la NFL, Auclair a attrapé 10 des 14 passes envoyées dans sa direction pour des gains de 84 verges. Le natif de Notre-Dame-des-Pins est surtout reconnu pour ses talents de bloqueur.