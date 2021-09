Kotkaniemi: les partisans presque unanimes!

Si vous étiez dans la peau de Marc Bergevin, comment régleriez-vous le dossier Jesperi Kotkaniemi?

Votre opinion sur le sujet est presque unanime! Du moins, si on se fie aux résultats du sondage réalisé sur le TVASports.ca.

À la question «Croyez-vous que les Canadiens devraient égaler l'offre des Hurricanes pour conserver Jesperi Kotkaniemi?», vous avez répondu «Non» à l’unisson, soit à plus de 85% (précisément 85,3%). Et vous avez été nombreux à vous exprimer puisque plus de 4000 votes ont été compilés jusqu’à maintenant.

Mardi, les experts hockey de TVA Sports ont exprimé leur opinion sur la question (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Samedi dernier, les Hurricanes de la Caroline ont répliqué deux ans plus tard à l’offre hostile soumise à leur attaquant Sebastian Aho par le CH en accordant un contrat d’un an d'une valeur de 6,1 millions $ à Kotkaniemi.

Le Finlandais, joueur autonome avec compensation, a accepté la proposition des Canes. Le Canadien a jusqu'à samedi pour l’égaler, sinon «KK» quittera Montréal pour Raleigh.

Dans un tel cas, Bergevin recevrait en compensation des choix de premier tour et de troisième tour pour le repêchage de 2022.

Déjà plus d'argent...

Malgré une récolte de seulement 20 points, dont cinq buts, en 56 matchs la saison dernière, Kotkaniemi est considéré comme le deuxième joueur de centre du CH en ce moment, derrière Nick Suzuki.

Mais voilà : l’organisation montréalaise n’a déjà plus d’espace sur sa masse salariale. En fait, elle dépasse le plafond, fixé à 81,5 millions de dollars, de plus de deux millions de dollars (83,8 M$ dépensés actuellement).

Rappelons que Kotkaniemi a été le troisième choix au total du repêchage de 2018, après le défenseur Rasmus Dahlin (Sabres de Buffalo) et l'attaquant Andrei Svechnikov (Hurricanes).