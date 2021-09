Équipe Québec s’incline face aux Miners

Malgré un début de match prometteur, Équipe Québec s’est inclinée par la marque de 8 à 5 contre les Miners de Sussex County, mardi soir, au Stade Canac.

Un coup de circuit de Gift Ngoepe dès le deuxième tour au bâton de la troupe de Patrick Scalabrini a permis à Connor Panas et Jesse Hodges de compléter des tours de sentier, donnant du même coup une avance de 3 à 2 au «Fleurdelisé».

Deux manches plus tard, les Miners ont aussi eu un tour au bâton productif. Kaleo Johnson a frappé un simple qui a produit deux points et Trevin Esquerra s’est également joint à la fête pour produire le point victorieux des siens. Cito Culver a ensuite traversé le marbre en vertu d’un mauvais lancer et Trevin Esquerra a complété la marque.

Johnson a également étiré le bras en troisième pour finir sa soirée avec quatre points produits.

Jonathan Lacroix et David Glaude ont permis les autres points du côté d’Équipe Québec lors des troisième et quatrième manches.

Au monticule, Jalen Miller (5-1) a pu inscrire un gain à sa fiche. Il a participé à cinq tours au bâton, tout en permettant l’entièreté des points de ses rivaux. Il a passé sept joueurs dans la mitaine. Michael Mediavilla a pour sa part assuré le sauvetage.

Du côté des perdants, Jared Mortensen (1-1) a ajouté un revers à son dossier. Il a concédé sept points aux Miners en quatre manches de boulot, tout en retirant quatre athlètes sur des prises.

Après avoir eu une séquence très heureuse, Équipe Québec s’est inclinée dans ses deux derniers duels. La formation de la Belle Province a de nouveau rendez-vous avec les Miners mercredi pour le deuxième match d’une série de trois rencontres.