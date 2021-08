Matthew Tkachuk veut la coupe Stanley et rien d’autre

Matthew Tkachuk s’est établi comme l’un des meilleurs ailiers de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais tous les compliments et les éloges ne valent rien à ses yeux s’il ne parvient pas à graver son nom sur la coupe Stanley.

Âgé de 23 ans, l’ailier a déjà disputé 349 matchs au cours des cinq dernières saisons avec les Flames de Calgary. Il a accumulé 110 buts et 278 points, tout en passant 357 minutes au banc des pénalités.

Toutefois, il a été limité à trois séries éliminatoires depuis ses débuts dans le circuit et chaque fois, il a subi la défaite. Il n’a amassé que trois buts et cinq points en 15 rencontres éliminatoires. Et il souhaite maintenant changer la situation dès cette année.

«Je me considère comme un joueur solide qui n’a pas accompli grand-chose dans la ligue jusqu’à maintenant, a-t-il analysé lors d’une entrevue avec la chaîne NHL Network, dimanche. Je sais que vous créez votre héritage et celui de votre équipe en séries éliminatoires.»

«C'est donc ce que j'espère faire cette année : effectuer un très long parcours en séries éliminatoires et accomplir quelque chose de spécial avec notre équipe. Parce que j'adorerais faire ça avec ce groupe de gars là-bas.»

Le succès collectif avant tout

Ainsi, Tkachuk n’a aucun objectif personnel précis. Il ne vise aucunement l’obtention d’une récompense personnelle. Et ses statistiques personnelles ne l’intéressent que dans la mesure où elles permettent aux Flames de connaître du succès.

«Cela n'a rien à voir avec moi. Il est question des succès de l’équipe, a-t-il martelé. [Mes coéquipiers] sont très spéciaux pour moi et j’aime travailler avec eux chaque jour. Il est temps pour nous de faire quelque chose cette année.»

S’ils veulent connaître du succès cette année, les Flames devront pallier le départ de leur capitaine Mark Giordano. Le défenseur d’expérience évoluera dorénavant avec le Kraken de Seattle, puisqu’il a été sélectionné au récent repêchage d’expansion de la LNH.