Sergei Bobrovsky ou Spencer Knight?

Même si le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky a vu Chris Driedger quitter la Floride durant la dernière saison morte, au repêchage d’expansion du Kraken de Seattle, le Russe aura de la compétition pour le poste de partant.

Le portier recrue Spencer Knight luttera tout au long de la saison avec le Russe afin d’être devant le filet des siens le plus souvent possible. Le plus jeune des deux hommes a toutefois assuré que cela ne gâcherait pas le lien qui les unit.

«Je ne vois pas nécessairement cela comme une compétition, a indiqué Knight, dont les propos ont été repris par le site NHL.com, mardi. Nous sommes sur la même longueur d’onde et nous tentons de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, en espérant s’améliorer tout au long de l’année.»

«Je vais entamer la saison avec une ouverture d’esprit. Il se passera ce qu’il devra se passer. Bien honnêtement, si vous m’aviez demandé il y a six mois si je pensais être dans cette position, je n’y aurais pas pensé. J’essaie simplement d’en profiter et de travailler fort.»

Le jeune athlète de 20 ans a disputé un premier match dans le circuit Bettman le 20 avril, repoussant 33 lancers dans un gain de 5 à 1 contre les Blues de St. Louis. Il a complété la saison avec quatre victoires en autant de matchs et a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,32 et un taux d’efficacité de ,919.

En séries éliminatoires, il a obtenu deux départs, lui qui en a gagné un avant de perdre le second, contre le Lightning de Tampa Bay. Les Panthers ont éventuellement perdu la bataille de la Floride en six duels.

«"Bob" a été merveilleux avec moi la saison dernière, a ajouté Knight. C’est quelqu’un que j’ai beaucoup observé quand j’étais jeune. Il était l’un de mes gardiens préférés, alors je trouve ça vraiment bien.»

«Il a géré la situation comme un vrai professionnel et un ami, de dire le directeur général Bill Zito. [...] Je pense qu’il apprécie sincèrement "Spence" et qu’il comprend la situation. Il était toujours prêt à retourner sur la glace, peu importe quand son tour arriverait.»

Choix de première ronde (13e au total) au repêchage de 2019, Knight a encore beaucoup de choses à prouver, mais l’homme masqué a bien entamé son parcours dans le circuit Bettman.

«Je ne fais que me présenter et j’ai du plaisir, a révélé Knight. Quand tu es dans le moment, tu n’y penses pas trop, tu ne fais que jouer. Quand je pense à la prochaine année, cette expérience déjà acquise me sera utile.»