Enfin un capitaine pour les Sénateurs?

L’état-major des Sénateurs d’Ottawa aurait l’intention de nommer le nouveau capitaine de la franchise d’ici la fin du camp d’entraînement.

Chez l’équipe de la capitale canadienne, aucun joueur n’a porté le «C» sur son chandail au cours des trois dernières saisons. En entrevue avec le quotidien «Ottawa Sun», l’entraîneur D.J. Smith a indiqué qu’il en discuterait avec le propriétaire Eugene Melnyk et le directeur général Pierre Dorion, avec l’intention de remédier à cette situation.

«Tout le monde sera consulté, car c’est une décision très importante, a indiqué Smith, mercredi. Nous sentons que nous n’avons jamais été aussi près de nommer un gars. Il est temps que quelqu’un devienne le leader de ce groupe.»

La formation des Sénateurs a beaucoup changé dans les dernières années. Depuis qu’Erik Karlsson a quitté pour les Sharks de San Jose en 2018, aucun autre athlète n’a assez tiré son épingle du jeu pour être nommé capitaine.

Deux jeunes joueurs semblent désormais des candidats logiques, soit l’Américain Brady Tkachuk et le Québécois Thomas Chabot. Deux anciens choix de premier tour, ils portent l’uniforme ottavien depuis respectivement trois et quatre saisons et sont les meneurs offensifs de l’équipe.

Tkachuk, lui, est joueur autonome avec compensation. Plusieurs estiment qu’il pourrait bientôt apposer sa signature sur un contrat à long terme qui lui donnerait également le rôle de capitaine.

Chabot, un défenseur, a un contrat valide jusqu’au terme de la campagne 2027-2028.

«Nous avons beaucoup de gars qui sont des leaders et qui pourraient être capitaines, mais si vous regardez les vainqueurs de la coupe Stanley, ils ont tous des capitaines et ont le même depuis trois, quatre ou cinq ans», a dit Smith, qui désire nommer quelqu’un pour de bon.

Les «Sens» doivent amorcer leur saison régulière le 14 octobre, face aux Maple Leafs de Toronto.