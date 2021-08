Les White Sox en font trop pour les Jays

Les Blue Jays ont séparé les honneurs de leur série à domicile face aux White Sox de Chicago en perdant le quatrième duel par la marque de 10 à 7, jeudi, au Rogers Centre de Toronto.

Les hommes de Charlie Montoyo avaient surpris les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine en remportant les matchs numéro 1 et 3 de cette séquence. Jeudi, cependant, les White Sox n’ont jamais regardé derrière après un début de rencontre convaincant.

Les Jays n’ont eu les devants qu’une seule fois dans ce match, en première manche, lorsque Marcus Semien a frappé une longue balle en solo. Des circuits de Cesar Hernandez, Luis Robert et Jose Abreu ont toutefois changé la donne et après quatre tours au bâton, les Sox menaient par six points.

L’équipe locale a tenté une remontée au sixième assaut, mais les cinq points obtenus par Randal Grichuk, Corey Dickerson, Bo Bichette et Semien n’ont pu faire tourner le vent de bord. Ce dernier a conclu le match avec quatre points.

À la manche ultime, Eloy Jimenez a ajouté le point d’exclamation en cognant une balle au-delà de la clôture du champ centre, faisant taire une bonne fois pour toute les partisans torontois.

Hyun Jin Ryu (12-7), habituellement fiable au monticule, ne semblait pas dans son assiette. L’artilleur sud-coréen a donné sept points en sept coups sûrs – dont trois circuits – et un but sur balles, en seulement trois manches et deux tiers.

Carlos Rodon (10-5) a enregistré la victoire, tandis que Craig Kimbrel a porté un 24e sauvetage à sa fiche.