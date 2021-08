Les Pirates font une impressionnante remontée

Les Pirates ont inscrit les 10 derniers points de leur duel contre les Cardinals de St. Louis, jeudi à Pittsburgh, en route vers une victoire de 11 à 7.

Les visiteurs s’étaient forgé une avance de 7 à 1 au terme de leur troisième tour au bâton. Tommy Edman, Nolan Arenado et Edmundo Sosa ont chacun produit trois points.

À leur troisième tour au bâton, l’équipe locale a réduit l’écart grâce à un circuit de deux points de Colin Moran. C’est toutefois en huitième manche qu’ils ont fait résonner leurs bâtons, avec une poussée de huit points. Bryan Reynolds, Wilmer Difo et Gregory Polanco ont chacun produit deux points et Yoshi Tsutsugo a planté le dernier clou dans le cercueil des Cardinals avec une longue balle de deux points.

Le releveur Genesis Cabrera a été la principale victime de ce festival offensif, lui qui a accordé six des huit points sans être en mesure d’enregistrer un seul retrait. En plus de se voir attribuer la défaite, Cabrera (2-5) a vu un sauvetage bousillé s’ajouter à sa fiche.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Phillies

À Philadelphie, les Phillies ont subi deux coups durs dans une seule et même journée. Leur défaite de 8 à 7 contre les Diamondbacks de l’Arizona a été l’un d’entre eux.

L’équipe locale a quand même effacé un retard de 8 à 2 en neuvième manche, mais ils ont été incapables de compléter la remontée.

Carson Kelly a animé l’attaque des visiteurs en cognant deux coups sûrs, dont un circuit, en plus de produire trois points. Christian Walker a aussi connu une bonne soirée à la plaque, avec quatre frappes en lieu sûr.

Plus tôt dans la journée, les Phillies ont placé le nom de Rhys Hoskins sur la liste des blessés. Le joueur de premier but devra subir une opération au bas de l’abdomen et ratera le reste de la saison.

Hoskins était l’un des rares joueurs qui avait une bonne saison chez les Phillies, en compagnie de Bryce Harper et de l’artilleur Zack Wheeler, lui qui avait maintenu une moyenne au bâton de ,247, en plus d’avoir cogné 27 circuits et produit 71 points.