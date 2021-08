Cinq joueurs de moins au camp des Remparts

À la veille de leur premier match devant public au Centre Vidéotron depuis le 1er mars 2020, les Remparts ont annoncé jeudi avoir retranché cinq joueurs de leur camp d’entraînement.

Les gardiens de but Quentin Miller (Rousseau Laval-Montréal M18AAA), Mathys Fernandez (Collège Esther-Blondin M18AAA) et Jean-Tommy Auger (Princeville Jr. AAA), l’attaquant Karl Vaillancourt (prêt du Phoenix de Sherbrooke) et le défenseur Andrew Afonso (Montréal-Est Jr. AAA) ont quitté Québec pour rejoindre leur équipe respective.

Il reste donc 25 joueurs au camp des Remparts.

Ceux-ci affronteront vendredi les Saguenéens de Chicoutimi pour leur troisième rencontre préparatoire. Mercredi soir, ils se sont inclinés 5 à 4 en prolongation contre l’Océanic de Rimouski, dans un match disputé à Québec, mais sans spectateurs.