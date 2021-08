Pacquiao se dit ouvert à une revanche contre Ugas

La star de la boxe philippine Manny Pacquiao a dit ne pas écarter l'idée de prendre sa revanche contre le Cubain Yordenis Ugas, qui l'a battu le week-end passé pour conserver son titre WBA des welters

Alors que l'heure de la retraite n'a jamais semblé aussi proche pour Pacquiao, à 42 ans après avoir concédé à Las Vegas la 8e défaite de sa carrière (62 victoires, 2 nuls), ce dernier a assuré au site The Athletic: « Oui, je peux revenir en janvier. Je vais voir ce qu'il en est ».

« Je sais que je peux affronter Ugas à nouveau si je veux. Il faudra juste que je le dise à (son promoteur) Al Haymon. Ce ne serait pas un problème », a-t-il ajouté.

Son adversaire cubain âgé de 35 ans, qui s'est imposé aux points par décision unanime samedi, s'était aussitôt dit prêt à offrir une revanche à « PacMan », seul boxeur de l'histoire, avec Oscar de la Hoya, à avoir été champion du monde dans six catégories différentes.

Or ce dernier mène depuis plusieurs années deux carrières, celles de boxeur et d'homme politique aux Philippines où il est sénateur depuis 2016. Alors qu'on lui prête l'intention de se présenter à l'élection présidentielle en mai 2022, il est resté évasif après son combat, déclarant alors: « je ne sais pas. Laissez-moi me reposer, et je vous dirai ».

En attendant, à The Athletic, c'est l'orgueil blessé du champion battu qui s'est exprimé, tenté par un deuxième combat contre Ugas. « Je vais y réfléchir parce que je n'arrive pas à croire que l'un des adversaires les plus faciles que j'aie jamais affrontés ait fait ça ».

« Il n'aurait pas dû me toucher. Ugas n'avait qu'un seul style de boxe, et j'aurais dû être capable de m'éloigner facilement - vous avez vu comment je me déplaçait dans mes combats précédents. Je ne pouvais pas bouger dans celui-ci. Mes jambes se sont tout simplement arrêtées de fonctionner », a plaidé Pacquiao, évoquant des problèmes de crampes.