Deux parieurs font sauter la banque

Deux parieurs québécois ont réussi ce que plusieurs autres ne peuvent que rêver d’accomplir, c’est-à-dire réussir chacun un pari contenant plusieurs résultats, avec une cote totale supérieure à 400,00.

La plateforme Mise-o-jeu a d’abord publié sur son compte Twitter le billet gagnant d’un utilisateur, à Magog, qui a remporté 4286$ avec un simple 10$.

La personne en question a réussi ce fait d’armes à l’aide de six bonnes prédictions au baseball, lundi. Parmi les nombreux résultats, le parieur en question avait prédit que le pointage allait être égal après cinq manches lors du match entre les Blue Jays de Toronto et les White Sox de Chicago (5,90), ainsi que dans le duel opposant les Braves d’Atlanta et les Yankees de New York (6,00).

💰 Un parieur de Magog, en Estrie, a remporté 4 286 $ avec une mise de 10 $ grâce à six prédictions exactes au baseball.



Le second billet gagnant publié par Mise-o-jeu, une possession d’un parieur de Vaudreuil-Dorion, a permis à ce dernier de mettre la main sur 8951$, à l’aide d’un 20$.

La personne en question a bien deviné le résultat de deux matchs de soccer, en Europe, mardi, tout comme le résultat de deux rencontres de baseball, plus tard en soirée.