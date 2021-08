Les Canadiennes démolissent la Suisse

La formation canadienne a dominé la Suisse au compte de 5 à 0, mardi soir à Calgary, dans un affrontement du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey féminin.

Les représentantes de l'unifolié se sont ainsi assurées de maintenir leur fiche parfaite, elles qui ont disputé trois rencontres depuis le début du tournoi.

Dans son duel du jour, le Canada a ouvert la machine en deuxième période avec quatre filets sans réplique. Emily Clark, Jaime Bourbonnais, Nathalie Spooner et Mélodie Daoust ont été les auteures de ces réussites. Dans le cas de la Québécoise et analyste du réseau TVA Sports, il s’agissait de son deuxième but de la compétition. Elle a également fourni deux aides dans l’affrontement contre l’équipe helvète.

La marque a été complétée lors du troisième tiers, alors que Spooner a réalisé un doublé. Au total, les Canadiennes ont décoché 63 tirs sur les gardiennes suisses, tandis qu'Emerance Maschmeyer n’a été testée qu’à 12 reprises.

La victoire du Canada a toutefois été assombrie par une blessure à Marie-Philip Poulin. En troisième période, la capitaine a été contrainte de retraiter au vestiaire après avoir bloqué un lancer. La Beauceronne a reçu le tir près de la gorge.

Un record pour Hilary Knight

Un peu plus tôt dans la journée, l’Américaine Hilary Knight est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du prestigieux tournoi.

L’ancienne des Canadiennes de Montréal a inscrit sa 45e réussite en carrière au Championnat du monde dans un gain de 6 à 0 contre les représentantes de la Russie.

Knight a ainsi battu la marque établie par sa compatriote Cammi Granato. Cette dernière détient toujours le record du plus grand nombre de points amassés par une Américaine, soit 78.

«Il s'agit vraiment d'un moment magique, et d'un rêve qui se réalise», a déclaré Knight au micro du réseau TSN.

Les Américains, qui n’ont toujours pas accordé de but depuis le début du tournoi, seront les prochaines adversaires du Canada. Les deux puissances ont rendez-vous jeudi. L’équipe qui l’emportera terminera la phase préliminaire au sommet du groupe A.