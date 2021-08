Hommage à Gilles Villeneuve dans le «Guide de l'auto 2022»

Dès ce mercredi 25 août, le «Guide de l’auto 2022» sera en vente partout au Québec.

Cette 56e édition du «Guide de l’auto» réserve plusieurs belles surprises aux amateurs d’automobile. Véritable institution au Québec, il est de retour avec trois matchs comparatifs inédits : six VUS sous-compacts testés en plein hiver, quatre VUS 100 % électriques très attendus et trois sportives de renom qui s’affrontent sur circuit.

Dans les pages du «Guide de l’auto 2022», vous découvrirez également un dossier complet sur la vie de Gilles Villeneuve, dont on soulignera bientôt le 40e anniversaire de son tragique décès.

Le «Guide de l’auto», c’est aussi plus de 300 modèles mis à l’essai, les meilleurs achats dans toutes les catégories ainsi que les concepts et les modèles à venir les plus alléchants.