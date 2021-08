Un maximum de 6500 spectateurs pour le Rouge et Or

La capacité d’accueil maximale a été fixée à 6500 spectateurs pour le match d’ouverture du 29 août à 13h entre les Redbirds de McGill et le Rouge et Or de l’Université Laval. Une bonne nouvelle pour la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne.

«Dans les circonstances, c’est une annonce encourageante. C’est le maximum de personnes dont on a convenu avec la santé publique pour la première partie. Le critère retenu pour déterminer ce nombre est qu’il faut être en contrôle de la foule. Il faudra réévaluer à chaque semaine et être prêts à s’ajuster en cours de route.»

Le nombre de places assises au Stade Telus est de 12 750, ce qui veut donc dire que c’est près de la moitié de l’infrastructure qui sera utilisée. Toutes les places sont déterminées à l’avance. Aucune personne ne pourra assister à la rencontre de la piste d’athlétisme et il n’y aura aucune fête d'avant-partie avant la rencontre.

«On aimerait pouvoir augmenter ce nombre et on attend toujours les directives avec le passeport vaccinal pour septembre. Il est possible qu’on soit forcés de diminuer la foule également. Chaque match sera différent, mais on va commencer par remplir les places assises si l’on peut augmenter la capacité dans le futur.»

Si le Rouge et Or souhaite utiliser la piste d’athlétisme et avoir des gens debout qui suivent la partie, cela implique automatiquement un changement de statut de l’évènement. Il serait placé dans la même catégorie que les festivals et entraînerait une logistique plus complexe.

Billetterie ouverte

Afin d’éviter les attroupements inutiles, le Rouge et Or souhaite qu’un maximum de gens vienne chercher les billets à l’avance. La billetterie sera ouverte pour l’occasion de mardi à samedi, de 9h à 16h. Le nombre de billets disponibles est d’environ 2500 si on tient pour acquis qu’il y a environ 4000 détenteurs d'abonnement.

L’ouverture des portes sera faite à 11h30 et il sera possible d’assister à la séance d’échauffement des deux formations.

Le match simulé du Rouge et Or aura servi de pratique à l’organisation avec près de 600 personnes qui se sont déplacées pour l’occasion. La dirigeante a mentionné que des correctifs mineurs devront être apportés en rapport avec la signalisation pour faciliter les entrées et les sorties.

Abandons

Quatre joueurs ont officiellement quitté la formation avant l’ouverture officielle de la saison. Les joueurs de ligne défensive Thomas Khuong, Aymeric Adihou, Maxime Francon ainsi que le joueur de ligne offensive Antoine Marin ont quitté l’équipe pendant le camp d’entraînement. Aucune raison n’a été donnée par le club pour ces départs.