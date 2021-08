Le football universitaire québécois de retour à TVA Sports samedi

Après plus de 18 mois d’inactivité, le football universitaire provincial reviendra à l’action sur les ondes de TVA Sports cette semaine, puisque les Carabins de l’Université de Montréal et le Vert & Or de Sherbrooke amorceront le calendrier régulier du RSEQ dès samedi, 14 h.

Ainsi, il s’agira du premier de 11 duels diffusés par la chaîne de télévision cette saison. Cela inclut une des demi-finales et la Coupe Dunsmore, prévue le 13 novembre. Par ailleurs, TVA Sports présentera une émission spéciale de 30 minutes le 26 août, à 20 h 30. Ce sera l’occasion de porter un regard sur les forces en présence, les nouveaux visages à surveiller et les joueurs qui ont terminé leur stage universitaire.

À la description, Denis Casavant retrouvera son comparse Charles-Antoine Sinotte. Le duo sera complété par Justine St-Martin, qui se joint à l’équipe comme nouvelle animatrice, et par l'analyste Matthieu Quiviger, ancien joueur des Alouettes de Montréal.

-Par ailleurs, dans l’éventualité de modification des directives de la Santé publique, les membres de la ligue de football universitaire du RSEQ pourront envisager la potentialité de remaniement du calendrier de la saison automnale. Toute l'équipe du RSEQ garde un lien privilégié avec les autorités gouvernementales en la matière afin d’assurer une communication constante dans le but de tenir informée la communauté étudiante universitaire de tout changement significatif, a-t-on précisé dans un communiqué.