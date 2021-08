David Pastrnak suit les traces de Jaromir Jagr

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak a reçu mercredi le prix du joueur tchèque par excellence pour la cinquième année consécutive, devenant ainsi l’auteur de la plus longue séquence du genre à vie.

Le patineur de 25 ans a obtenu 492 votes dans le cadre du scrutin visant à déterminer le récipiendaire et mené auprès de journalistes du pays et d’instructeurs de hockey. Ondrej Palat, du Lightning de Tampa Bay, a pris le deuxième rang avec 472 voix, tandis que David Krejci (338) a fini troisième, lui qui semble vouloir délaisser les Bruins et la LNH au profit de la République tchèque.

Pastrnak a récolté 20 buts et 28 mentions d’aide pour 48 points en autant de rencontres durant la dernière campagne. Il a ajouté 15 points en 11 matchs éliminatoires.

Prix récompensant le meilleur Tchèque, le Bâton de hockey d’or s’est retrouvé 12 fois dans les mains de Jaromir Jagr, qui l’a obtenu quatre fois d’affilée de 2005 à 2008. L’ancien gardien Dominik Hasek a reçu cette distinction à cinq occasions durant sa carrière.