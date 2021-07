Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur les possibles signatures de Bryan Danielson (Daniel Bryan) et de CM Punk avec AEW, discutent de l’excellent segment entre Roman Reigns et Paul Heyman, ainsi que de l’influence de John Cena, font un retour sur l’événement du Tokyo Dome et critiquent certains scénarios à Raw.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!