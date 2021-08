Des cendres de Don Larsen projetées sur le terrain de l’ancien Yankee Stadium

La famille de l’ex-lanceur Don Larsen, décédé dans les premières heures de l’année passée, a honoré de façon particulière récemment la mémoire de l’auteur de l’unique match parfait de l’histoire en Série mondiale.

Le 7 août dernier, peu avant un match à domicile des Yankees de New York contre les Mariners de Seattle, des membres de la famille Larsen se sont déplacés non loin du domicile des Bombardiers du Bronx, c’est-à-dire au Macombs Dam Park. En ce jour qui aurait constitué le 92e anniversaire du défunt artilleur mort le 1er janvier 2020 en Idaho, son petit-fils Justin s’est rendu à l’endroit où se trouvait approximativement le monticule de l’ancien Yankee Stadium pour y déposer quelques cendres de son grand-père.

«C’était l’une de ces choses, a affirmé l’homme de 29 ans dans un texte du quotidien "New York Post" publié mercredi. C’était très bien de le ramener là où le grand moment est survenu. Ce fut joyeux en quelque sorte.»

Match mémorable

Ici, le mécanicien automobile rappelle la partie parfaite réussie par Don Larsen dans le cinquième match de la finale du baseball majeur contre les Dodgers de Los Angeles en 1956. Avec Yogi Berra comme receveur, il avait retiré sur cette fameuse butte les 27 frappeurs à se présenter devant lui dans un gain de 2 à 0. Ses coéquipiers ont éventuellement gagné la série en sept affrontements et il a obtenu le titre de joueur par excellence de la finale.

Aussi, Justin Larsen n’avait jamais visité le stade des Yankees et quand son couple a décidé de se rendre dans la mégalopole, l’agent ayant représenté l’ancienne vedette, Andrew Levy, lui a suggéré une idée pour donner une saveur inoubliable à ce périple. La décision devenait évidente, d’autant plus que l’ex-artilleur avait exprimé le désir que ses cendres soient disposées ici et là.

«Andrew [qui travaille au Yankee Stadium] m’a demandé si j’avais fait quelconques arrangements pour les cendres de mon grand-père, a-t-il expliqué. Quel meilleur moyen que d’honorer Don Larsen en lançant quelques cendres au vieux stade?»

Signe que le choix était le bon, les gens présents sur place ont quitté les lieux pour se diriger vers le Yankee Stadium actuel; en chemin, ils ont croisé une femme portant un t-shirt avec l’inscription «Perfect Game» (en français, «Match parfait»). Cette dame n’avait pourtant jamais entendu parler de l’exploit de 1956.

«C’était complètement incroyable», a précisé Justin Larsen.