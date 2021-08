MLS: l’Union s’assure des services d'un défenseur fiable

L’Union de Philadelphie a annoncé avoir offert une prolongation de contrat de plusieurs saisons au défenseur Olivier Mbaizo, mardi.

L’équipe de la Major League Soccer (MLS) n’a pas dévoilé le nombre d’années et les clauses financières de cette nouvelle entente.

Mbaizo est un membre de l’Union depuis 2018. Après avoir principalement évolué pour le club-école de l’équipe de la Pennsylvanie, le Camerounais a fait sa place dans le onze partant de la formation de la MLS en 2020.

«Quand nous avons embauché Olivier, nous savions qu’il avait les outils pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de cette ligue et il s’est imposé comme tel, a indiqué le directeur général de l’Union, Ernst Tanner, dans un communiqué de son organisation. Notre système nécessite que les arrières contribuent en attaque, en défensive et dans la transition. La rapidité et la compétitivité d’Olivier en font un candidat parfait pour un tel rôle. Sa croissance continue et son dévouement font qu’il mérite cette prolongation de contrat.»

En 37 rencontres dans la MLS, Mbaizo a fourni cinq mentions d’aide. Il est toujours à la recherche de son premier but dans le circuit Garber.