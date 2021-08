Un 2000e coup sûr pour Joey Votto

Le joueur de baseball canadien des Reds de Cincinnati Joey Votto a atteint la prestigieuse marque des 2000 coups sûrs en carrière, lundi, contre les Cubs de Chicago.

L’athlète qui soufflera 38 bougies, le 10 septembre, a d’abord frappé un simple en troisième manche, pour récolter sa 1999e frappe en lieu sûr en carrière. Votto a été en mesure de réussir son exploit quatre tours au bâton plus tard, quand il a frappé son deuxième simple de la soirée.

L’Ontarien s’est ainsi inséré dans un groupe sélect en devenant seulement le deuxième représentant de l’unifolié à franchir ce plateau dans l’histoire du baseball majeur, après Larry Walker, qui a terminé sa carrière avec 2160 frappes en lieu sûr. Il est aussi devenu le 291e joueur au total dans l’histoire des ligues majeures à réussir ce fait d’armes.

Plus tôt cette saison, Votto avait aussi franchi deux autres plateaux importants dans sa carrière, soit ceux des 1000 points produits et des 300 circuits.

Sélectionné en deuxième ronde (44e au total) du repêchage amateur de 2002, par les Reds, Votto a passé l’ensemble de ses 15 saisons dans le circuit Manfred avec la formation de l’Ohio, où il a disputé 1861 matchs, en incluant celui de lundi.

Nommé six fois au match des étoiles, Votto a été particulièrement efficace en 2010, alors qu’il avait maintenu une moyenne au bâton de ,324, tout en frappant 37 longues balles. Il avait aussi obtenu 91 buts sur balles et produit 113 points. Ces statistiques lui avaient permis de mettre la main sur le titre du joueur le plus utile de la Ligue nationale.

Sur le terrain du Great American Ball Park, contre les Cubs, Votto a été en mesure de participer à l’impressionnante poussée de huit points des siens en septième manche. À sa deuxième présence à la plaque de l’engagement, le Canadien a frappé son troisième simple de la soirée, pour permettre à Jonathan India de croiser la plaque.

Il a finalement aidé les siens à l’emporter 14 à 5, avec une performance de trois coups sûrs, un but sur balles et un point produit, en plus de faire lui-même le tour des sentiers à une occasion.