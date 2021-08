Les héros inattendus du dernier droit

Publié aujourd'hui à 11h06

Mis à jouraujourd'hui à 11h06

Nous avons déjà passé la mi-août et mine de rien, il reste plus ou moins un mois et demi à la saison régulière. Comme la période des transactions est terminée, les équipes en course pour les séries éliminatoires vont espérer le réveil ou le retour en forme de certains joueurs pour le dernier droit de la saison. Peut-être que quelques joueurs dans l’ombre ou de vertes recrues vont trouver le moyen d’élever leur jeu d’un cran dans les moments importants. Voici quelques joueurs qui pourraient changer la donne dans les prochaines semaines.

1. Cavan Biggio – Blue Jays de Toronto

Les attentes étaient élevées pour le polyvalent joueur de 26 ans. Dans plusieurs pools, Biggio est sorti très tôt en raison de la qualité de ses présences au bâton, mais aussi de son intelligence sur les sentiers. Mais encore faut-il se rendre sur les sentiers. Biggio a connu toutes sortes d’ennuis, autant en attaque qu’en défensive, avant d’atterrir sur la liste des blessés. Peut-être que sa longue absence lui aura permis de recharger les batteries et peut-être même de retrouver sa confiance. On ne lui demande pas d’être aussi bon que son père Craig, mais simplement d’en donner plus que Santiago Espinal ou Breyvic Valera au coin chaud.

2- Noah Syndergaard – Mets de New York

Non, il n’a pas encore effectué un lancer dans les majeurs cette saison, mais tout indique que ce sera pour bientôt. Et semblerait que ce sera comme releveur qu’il reviendra chez les Mets, ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Avec Edwin Diaz qui reste une boîte à surprise en fin de match, Syndergaard pourrait devenir une police d’assurance pour le gérant Luis Rojas. Et peut-être même une carte cachée si les Mets peuvent accéder aux séries.

3. Huascar Ynoa – Braves d’Atlanta

Le jeune Ynoa a commis une erreur de recrue, alors qu’après une contre-performance sur la butte, il a fait sortir sa frustration en donnant un coup de poing sur le banc, se fracassant la main droite. Mais le droitier de 23 ans est tout prêt d’un retour au jeu et s’il est aussi solide à son retour qu’il l’était avant sa blessure, il donnera un coup de pouce inespéré à une rotation qui en a bien besoin.

4. Jonathan Loaisiga – Yankees de New York

Il a été très solide cette saison, mais dans un rôle obscur. Cependant, avec la blessure à Aroldis Chapman et les insuccès de Zach Britton, il est fort probable que le rôle du jeune droitier sera accentué dans le dernier droit. Il a certainement l’étoffe pour bien performer, mais reste à savoir s’il a les nerfs assez solides pour les grandes occasions.

5. Chris Sale – Red Sox de Boston

Les Red Sox ont été des acheteurs modérés à la fin de juillet et une des raisons principales était le retour en santé de Chris Sale. Difficile de dire si le grand gaucher sera aussi dominant qu’à l’époque, mais il a démontré de très belles choses lors de son premier départ face aux Orioles, avec huit retraits au bâton en cinq manches de travail. Et avec l’émergence du droitier Tanner Houck, les Red Sox pourraient avoir une rotation beaucoup plus solide qu’en début de saison.

6. Le duo Luis Patino-Shane McClanahan – Rays de Tampa Bay

Avec la blessure à leur as, Tyler Glasnow, qui a mis un terme à sa saison, les Rays se demandent qui prendra la pole chez leurs lanceurs partants. Patino et McClanahan sont deux jeunes bourrés de talent, qui ont connu des saisons plus que respectables pour des vertes recrues. Mais un des deux devra assurément monter son jeu d’un cran pour espérer aider les Rays à retourner à la Série mondiale.

7. Jared Kelenic – Mariners de Seattle

Il a toujours été étiqueté comme un jeune qui ne pouvait pas rater son coup dans les majeures, mais disons que ses premiers pas dans la grande ligue ont été très difficiles. Il a certainement été très solide défensivement, mais les Mariners s’attendent à plus de lui offensivement, même s’il n’a que 22 ans. Sans un réveil de Kelenic, les chances des Mariners de rester dans la course aux séries sont plutôt minces.

8. Luis Garcia – Astros de Houston

Difficile de savoir ce que les Astros vont obtenir de leur trio de partants composé de Zack Greinke, Lance McCullers et Framber Valdez lors des gros matchs de fin de saison. Mais dans l’ombre, le Vénézuélien de 24 ans, Luis Garcia, a maintenu une moyenne de points mérités de 3,30 cette saison, une des meilleures de la Ligue américaine. Avec sa motion particulière et son excellente balle rapide coupée, il pourrait être un héros obscur pour la troupe de Dusty Baker.

9. Matt Chapman – A’s d’Oakland

Il a raté la fin de la saison dernière en raison d’une opération à la hanche et c’est comme s’il n’avait jamais été en mesure de reprendre le rythme. Il n’y a pas un mot à dire sur son jeu défensif, qui a été à la hauteur des attentes. Mais offensivement, ce fût une toute autre histoire alors qu’il peine à maintenir sa moyenne au dessus de ,200 et qu’il est un des meneurs pour les retraits au bâton dans la Ligue américaine. Sauf qu’il ne faut pas oublier que Chapman n’a que 28 ans et qu’il a déjà frappé 36 circuits dans une saison, il y a à peine deux ans. Un retour à la forme de 2019 serait un cadeau du ciel pour les A’s, dans leur lutte à finir avec les Astros