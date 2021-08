Tout un retour pour Fernando Tatis fils!

Le retour au jeu du joueur vedette des Padres de San Diego Fernando Tatis fils a eu l’effet d’un vent de fraicheur, dimanche, face aux Diamondbacks de l'Arizona.

Le candidat au joueur le plus utile de la Ligue Nationale était le premier frappeur des siens et il a entamé le match avec un double avant de suivre avec des circuits en troisième manche et au cinquième tour au bâton de la formation californienne.

Il a finalement complété son duel avec quatre frappes en lieu sûr et autant de points produits, en plus d’avoir lui-même fait le tour des sentiers trois fois, aidant les Padres à vaincre les Diamondbacks par la marque de 8 à 2.

Au champ droit

D'ailleurs, pour l'occasion, Tatis fils jouait au champ droit.

Cette décision aurait été motivée entre autres par la volonté du joueur d’arrêt-court de tenter sa chance à cette position, mais aussi pour donner un peu de repos à son épaule. Le Dominicain de 22 ans s’est ainsi entraîné à cette position au cours de la dernière semaine. Il n’avait jamais évolué au champ extérieur chez les professionnels auparavant.

«On ne le déplace pas au champ de façon permanente ou quoi que ce soit d'autre, a toutefois tempéré le directeur général des Padres, A.J. Preller, selon le site officiel du baseball majeur. Ce dont nous avons discuté, c’est de le réintégrer dans la formation en tenant compte de ce dont avait besoin l’équipe. C'est une idée qu'il a évoquée. C'est évidemment un très bon athlète et il peut jouer partout sur le terrain.»