Un receveur québécois s’entend avec les Blue Jays

Le Québécois Nicolas Deschamps, âgé de seulement 18 ans, vit un rêve alors qu’il a apposé sa signature sur un contrat professionnel avec l’organisation des Blue Jays de Toronto, samedi.

À lire aussi: Sarah Brisson-Legault: un nouvel atout pour les Carabins

Après des tests physiques passés jeudi et vendredi en Floride, l’entente entre le jeune receveur originaire de la ville de Québec et les Jays a été officialisée. Une annonce de la formation torontoise est toutefois prévue seulement en début de semaine prochaine, d'où l'indisponibilité de l'athlète à commenter.

«Je suis tellement content pour lui, a réagi son ancien entraîneur Jean-Philippe Roy, du programme sport-études des Canonniers, dans la région de Québec. Nicolas a toujours eu une énorme confiance en lui, mais il a aussi démontré de la rigueur et travaillé pour être meilleur.»

Il s’agit d’un heureux dénouement pour Deschamps, à la suite d’une semaine un peu folle. Au départ, le jeune homme devait plutôt voyager en Floride pour rejoindre l’équipe de l’Université Stetson, dans la NCAA. Le destin du Québécois a cependant été modifié alors que l’organisation des Jays s’est retrouvée à la recherche d’un receveur pour son club-école de Dunedin, dans la “Florida Complex League”.

Devant l’intérêt de l’organisation torontoise pour Deschamps, les deux parties ont réussi à s’entendre. Le contrat entre Deschamps et l’organisation des Blue Jays comprendrait un boni de signature de 20 000$, le maximum prévu pour un joueur autonome. L’équipe professionnelle s’engage par ailleurs à débourser d’éventuels frais scolaires. Voilà un beau cadeau d’anniversaire à l’avance pour le receveur québécois qui célébrera ses 19 ans le 25 août prochain.

Retrouver Masson

Deschamps, qui souhaitait passer chez les professionnels après avoir été ignoré au dernier repêchage, rejoindra dans les filiales des Blue Jays son ami Jean-Christophe Masson. Ce dernier avait pour sa part été sélectionné en 26e ronde par Toronto au repêchage de 2019.

«Après Jean-Christophe et Édouard Julien [NDLR: chez les Twins du Minnesota], c’est un autre Canonnier qui passe pro et cela permet de faire rêver d’autres jeunes, a ajouté Roy. C’est un travail d’équipe de tous les intervenants et structures qui ont aidé Nicolas dans son cheminement, mais le mérite revient d’abord et avant tout au jeune et à sa famille. Il y a beaucoup de sacrifices à faire avant d'en arriver là.»

«Nous sommes toujours fiers quand ça arrive, s’est pour sa part réjoui Maxime Hockhoussen, actuel coordonnateur en chef de l'Académie de baseball du Canada (ABC), qui a surtout travaillé avec Deschamps à titre d’entraîneur des receveurs par le passé. Nous sommes convaincus qu’on lui a donné un bon coup de main dans son cheminement, mais le crédit revient principalement à l’athlète. Dans le cas de Nicolas, c’est d’abord un excellent frappeur, il est redoubtable au bâton. Au cours des dernières années, sa défensive s’est beaucoup améliorée derrière le marbre, tout comme la puissance de son bras.»

Le jeune receveur s’était d'ailleurs signalé, plus tôt ce mois-ci, lors d’un camp de démonstration ayant eu lieu à Drummondville.