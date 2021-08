CF Montréal : un contrat pour Ismaël Koné

Le CF Montréal a fait signer un contrat professionnel de la Major League Soccer (MLS) au milieu de terrain Ismaël Koné, vendredi.

L’athlète de 19 ans est dorénavant lié au club de la métropole québécoise pour les deux prochaines années.

«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat MLS, a dit Koné dans un communiqué. C’est un rêve d’enfance qui se réalise enfin. Je suis très reconnaissant envers le club pour cette opportunité et je suis plus que jamais déterminé à continuer de progresser pour faire ma place au sein de la première équipe.»

«Ismaël s’entraîne avec nous depuis le début de l’année et sa progression constante n’a fait que confirmer tout le potentiel que nous voyons en lui depuis le départ, a pour sa part déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. En raison de certaines formalités dans les règles de la MLS, nous n’avons pu concrétiser son arrivée avec la première équipe avant aujourd’hui, et nous sommes très heureux de pouvoir enfin l’officialiser.»

Avant la pandémie de COVID-19, le natif de la Côte-d’Ivoire avait obtenu l’opportunité de jouer pour deux clubs formateurs de la première division belge, dont La Gantoise. Il avait également fait la pluie et le beau temps avec la formation du Québec au Championnat canadien des U17 de 2019.