Joe Thornton s'en va au soleil

Le vétéran Joe Thornton s’installera en Floride et pas pour prendre sa retraite, car l’athlète de 42 ans a signé une entente d’une saison avec les Panthers, vendredi.

«Avec plus de 1600 matchs joués dans la Ligue nationale de hockey [LNH], Joe amènera son expérience dans notre formation et dans notre vestiaire, a déclaré le directeur général Bill Zito dans un communiqué. Son désir de succès est incomparable. Nous sommes très excités qu’il ait choisi de se joindre à notre club et qu’il croit en ce que nous construisons ici.»

Toujours en quête d’une première coupe Stanley, Thornton en sera à sa quatrième équipe dans le circuit Bettman. Il a précédemment porté les uniformes des Bruins de Boston, des Sharks de San Jose et des Maple Leafs de Toronto.

En 2020-2021, son unique campagne avec le club de la Ville Reine, «Jumbo Joe» a touché la cible à cinq reprises et fourni 15 mentions d’aide pour 20 points en 44 parties de la saison régulière. Il a aussi été limité à une seule réussite en sept rencontres éliminatoires.

En carrière dans la LNH, le premier choix au repêchage de l’encan de 1997 a amassé 425 buts et 1104 aides pour 1529 points en 1680 matchs.