Un nouveau pilote aux commandes à Atlanta

L’Atlanta United FC a embauché jeudi Gonzalo Pineda à titre d’entraîneur-chef, lui qui était instructeur adjoint chez les Sounders de Seattle depuis 2017.

L’homme de 38 ans comblera le poste occupé auparavant par Gabriel Heinze, congédié à la mi-juillet. L’ancien joueur tentera de ramener sa nouvelle formation sur la bonne voie. Cette saison, elle a conservé jusqu’ici une fiche de 3-6-9 bonne pour 18 points et le 10e rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS).

À lire aussi: Lourde perte pour les Whitecaps

«Ayant bâti une carrière formidable sur la scène internationale, Gonzalo s’est joint au personnel de Seattle et a joué un rôle de premier plan dans les succès de l’organisation. Il a une bonne compréhension de ce qui se passe dans la MLS et a montré qu’il faisait partie des meilleurs assistants du circuit. Il constitue un excellent choix pour notre équipe selon les points de vue technique et culturel», a affirmé le président de l’Atlanta United, Darren Eales, par voie de communiqué.

«Il s’agit de l’opportunité d’une vie, a de son côté déclaré Pineda, qui a aidé les Sounders à gagner une coupe MLS. J’arrive au sein d’un club ayant déjà un système en place pour permettre aux joueurs et aux entraîneurs d’obtenir de bons résultats.»

Ex-porte-couleurs des Sounders, il a disputé 56 matchs dans la MLS, mais a surtout évolué dans la LIGA MX.