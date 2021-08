Lourde perte pour les Whitecaps

L’attaquant des Whitecaps de Vancouver Lucas Cavallini sera à l’écart des terrains de soccer pour environ six semaines en raison d’une blessure à un genou, a annoncé le club mercredi.

L’international canadien a subi une entorse au ligament croisé postérieur. Cavallini a été victime de cette blessure en première mi-temps du match des Whitecaps face au Galaxy de Los Angeles, dimanche. Il n’était pas de retour après la pause.

Cette saison, l’athlète de 28 ans a marqué trois buts et a ajouté une passe décisive en 12 rencontres. Plusieurs attendaient avec impatience une collaboration entre Cavallini et le milieu offensif écossais Ryan Gauld, qui a été acquis récemment par Vancouver.

La remise en forme de l’attaquant est déjà amorcée, mais on estime qu’il ne sera pas prêt à compétitionner avant la fin du mois de septembre. Cette échéance met également des bâtons dans les roues de John Herdman, qui comptait sans doute utiliser Cavallini avec l’équipe nationale pour les qualifications pour la Coupe du monde de 2022.

De leur côté, les Whitecaps occupent la dernière place au sein de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer, avec seulement 16 points en 17 matchs.

Ned Grabavoy prolonge avec les Timbers

Le directeur technique des Timbers de Portland Ned Grabavoy s’est entendu sur une prolongation de contrat de plusieurs années avec sa formation, mercredi.

En 2017, l’ancien joueur de 38 ans s’était joint à l’organisation à titre de directeur du dépistage et du recrutement, puis avait été promu à son emploi actuel en 2018.

«Je suis choyé de faire partie de cette organisation depuis plus de cinq ans maintenant, a déclaré Grabavoy, au site internet de son équipe. J’aimerais remercier Merritt Paulson et Gavin Wilkinson pour leur appui continu et j’ai hâte de mettre des efforts pour aider l’équipe à avancer dans la bonne direction.»

Pour le directeur général de l’équipe, Gavin Wilkinson, il ne faisait aucun doute que c’était la chose à faire.

«C’était une priorité pour nous de prolonger le contrat de Ned, a affirmé le DG. Il persiste à ajouter de la valeur à notre organisation et a énormément appris depuis qu’il s’est joint à nous. Nous sommes excités qu’il reste avec nous.»

L’ancien milieu de terrain a connu une belle carrière de 13 saisons dans la Major League Soccer. Il a joué plus de 300 matchs et a remporté le championnat du circuit Garber avec le Galaxy de Los Angeles (2005) et le Real Salt Lake (2009).