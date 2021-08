À VOIR: hommage spectaculaire à «Field of Dreams»

Le baseball majeur a frappé un véritable coup de circuit, jeudi soir, en présentant un match rendant hommage au célèbre film «Field of Dreams», non loin du lieu de tournage à Dyersville, en Iowa.

«Si tu le bâtis, ils viendront», entendait le fermier interprété par Kevin Costner dans l’œuvre datant de 1989.

Un peu plus de trois décennies plus tard, les joueurs des Yankees de New York et des White Sox de Chicago ont foulé le terrain, dans un décor paradisiaque, soit un beau petit stade bâti pour l’occasion à travers les champs de maïs. Déjà, le commissaire Rob Manfred a laissé savoir que l’événement serait de retour l’année prochaine.

«On voit le maïs partout, évidemment, mais de retrouver un stade de calibre du baseball majeur ici, c’est très impressionnant, résumait le releveur des Yankees Zack Britton, dans une entrevue effectuée par MLB Network, avant la rencontre. J’ai vu le film quand j’étais plus jeune, mais de voir le tout en personne, ça donne une autre perspective. Cet événement est extraordinaire et nous sommes chanceux d’être parmi les équipes qui y participent.»

Premier match en Iowa

Dans les faits, plusieurs joueurs des Yankees et des White Sox n’étaient pas encore nés lors de la sortie du film-culte, inspiré par ailleurs d’une nouvelle intitulée «Shoeless Joe». Or, le bijou cinématographique, rendant hommage aux valeurs familiales, a traversé les époques.

«De venir dans un État où il n’y a pas de baseball, d’être parmi les premières formations du baseball majeur à jouer ici, je crois que c’est très spécial», ajoutait par ailleurs Britton, rappelant effectivement qu’aucun club de la MLB n’avait joué en Iowa avant cette grande soirée.

Avant même le premier lancer, Costner a pris la parole pour ajouter à la magie de l’événement, s’assurant auprès de la foule d’environ 8000 spectateurs qu’elle avait bel et bien l’impression d’être au paradis... Puisqu’on est bien en Amérique du Nord, au 21e siècle, il y a toutefois lieu de préciser que certains spectateurs avaient payé des milliers de dollars, auprès de revendeurs, pour assister au match.

Circuit dans le champ de maïs

À propos de la rencontre, dont le résultat semblait bien secondaire, les Yankees ont débuté au bâton. DJ LeMahieu a été le premier à se présenter au marbre pour affronter le partant des White Sox Lance Lynn et il a entamé le match avec un simple. Le lanceur a toutefois suivi en retirant coup sur coup Brett Gardner et Aaron Judge sur des prises. Joey Gallo a ensuite frappé la balle tout près de la clôture séparant le terrain du champ de maïs, mais le voltigeur Luis Robert a capté le ballon.

Dès la fin de la manche initiale, José Abreu a pour sa part envoyé la balle au coeur du maïs. Son 23e circuit de la saison! On sort le «pop corn», la table était mise pour une soirée particulière...

Voyez la spectaculaire introduction des joueurs dans la vidéo suivante.