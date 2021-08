Elias Pettersson se fait rassurant

Joueur autonome avec compensation, l’attaquant des Canucks de Vancouver Elias Pettersson demeure en quête d’un nouveau contrat, mais il ne se dit nullement inquiet quant à la suite du dossier.

Au cours d’un récent entretien avec le site suédois hockeysverige.se, le hockeyeur a précisé que les parties concernées sont au travail. Celui venant de terminer son pacte d’entrée aimerait évidemment signer bientôt afin de se préparer la tête tranquille pour la prochaine campagne.

«Mes agents s’occupent de toutes les négociations et ils m’informent ensuite de ce qui se passe, a-t-il admis. Actuellement, nous ne sommes pas à une entente. Par contre, je ne suis pas préoccupé et on réglera ça éventuellement. Tout le monde doit être heureux ici, mais je ne suis pas inquiet.»

En revanche, Pettersson a servi un avertissement à l’organisation. Ayant participé aux séries éliminatoires une fois dans les trois premières années de sa carrière dans la Ligue nationale, il est affamé de victoires.

«Je veux rester ici. Par contre, je souhaite jouer pour une équipe gagnante ayant la chance de se rendre loin en séries chaque saison, a-t-il dit. Je sens qu’on aura cette opportunité l’an prochain. Peut-être que nous l’aurons quand mon prochain contrat prendra fin, je ne sais pas. Je veux seulement jouer là où il y a des probabilités de gagner.»

En 2020-2021, les Canucks ont fini au dernier rang de la section Nord. Ennuyé par les blessures, Pettersson a de son côté amassé 10 buts et 11 mentions d’aide pour 21 points en 26 rencontres.