David Krejci reviendra-t-il à Boston?

Les partisans des Bruins de Boston pleurant le départ de l’attaquant David Krejci pour la République tchèque peuvent toujours entretenir l’espoir de revoir le vétéran avec l’équipe plus tard dans la saison 2021-2022, selon l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.

À la fin juillet, le hockeyeur de 35 ans a annoncé qu’il retournait dans son pays natal afin de passer davantage de temps avec sa famille. Cependant, même s’il disait souhaiter ramener ses proches en Europe, les effets du changement pourraient être temporaires, espère le pilote des Bruins.

«Il n’a pas fermé la porte à un retour [à Boston], a déclaré Cassidy à la chaîne radiophonique TSN 1200 Ottawa. Je ne sais pas si ça arrivera, ni quand, mais il n’a pas dit qu’il prend sa retraite et qu’il ne revient pas dans la Ligue nationale. Ainsi, ce sont de bonnes nouvelles pour nous. Peut-être que dans quelques mois, il sera satisfait par rapport à ce qu’il voulait faire, mais il est possible que ce ne soit pas le cas non plus.»

Peu d’argent disponible

S’il décide de jouer à nouveau dans le circuit Bettman, le vétéran se retrouvera-t-il chez les Bruins ou ailleurs? Ceux-ci disposent d’un mince espace d’environ 1 million $ sur leur masse salariale.

«On fera nos affaires. On a embauché des joueurs autonomes et ajouté de la profondeur. Nous avons un bon jeune en Jason Studnicka et Charlie Coyle peut grimper dans la hiérarchie. Donc, on verra si on peut combler ce trou au centre du deuxième trio et où en est rendu David plus tard», a expliqué l’instructeur.

Krejci a terminé un contrat de six ans et de 43,5 millions $ la saison dernière, durant laquelle il a récolté huit buts et 36 mentions d’aide pour 44 points en 51 parties.