Lionel Messi, l’homme de 130 millions $... en un an

Le transfert de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain a ébranlé les colonnes du soccer international et aussi celles du sport en général, tout en rappelant que l’Argentin est au nombre de ces célébrités adulées qui gagnent énormément d’argent.

Dans son dernier classement annuel des sportifs professionnels du monde touchant les revenus les plus imposants, le magazine «Forbes» accordait en mai le deuxième rang à Messi. En tenant compte des sommes obtenues à l’extérieur de ses activités quotidiennes au «foot», l’athlète de 34 ans a gagné 130 millions $ US en un an; seul le combattant Conor McGregor a reçu davantage de sous, soit 180 millions $ US. Cependant, dans le cas de celui-ci, la publication spécialisée a précisé qu’une grande partie de cette somme était reliée à la vente de sa marque de whisky et qu’ainsi, l’Irlandais ne devrait pas nécessairement occuper le sommet l’an prochain.

Conséquemment, Messi a représenté et constitue encore, à moins d’une exception, le sportif ayant droit aux plus grands revenus sur la planète.

Selon des médias espagnols et français, Messi gagnait 74,9 M d’euros (110 M$ CAD) par année avec le Barça. À Paris, il empocherait environ 40 M d’euros (59 M$ CAD).

Pour le dernier classement, son total lié à son métier d’athlète a été estimé à 97 M$ US (122 M$ CAD).

C’est beaucoup plus que le détenteur de la troisième place, Cristiano Ronaldo. Celui-ci a touché 120 millions $ US, mais «seulement» 70 millions $ US grâce à sa rémunération normale.

Un joyau qui coûte cher

Aussi, il n’est pas surprenant que le FC Barcelone se soit résigné à dire adieu à son joueur de premier plan. D’ailleurs, avec un plafond salarial contraignant en Espagne et des dettes imposantes s’élevant à plus de 556 millions $US, il est peu étonnant que Messi ait bouclé ses valises.

À l’opposé, l’organisation parisienne a profité des mesures allégées par l’UEFA en matière de bon esprit sportif financier (le «fair-play financier») pour se payer un des plus grands de son époque, et ce, sans craindre une quelconque sanction. Avec la pandémie sévissant toujours, la fédération internationale a assoupli ses règles à l’égard des clubs, surtout ceux qui dépensent davantage que le montant qu’ils reçoivent.

Les athlètes professionnels touchant les plus gros revenus dans le monde

1- Conor McGregor (UFC), 180 millions $

2- Lionel Messi (soccer), 130 millions $

3- Cristiano Ronaldo (soccer), 120 millions $

4- Dak Prescott (NFL), 107,5 millions $

5- LeBron James (NBA), 96,5 millions $

6- Neymar (soccer), 95 millions $

7- Roger Federer (tennis), 90 millions $

8- Lewis Hamilton (F1), 82 millions $

9- Tom Brady (NFL), 76 millions $

10- Kevin Durant (NBA), 75 millions $